Губернатор Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию на ТЭЦ-2 в Ростове

Губернатор: на ТЭЦ-2 в Ростове привлекли максимально возможное количество аварийных бригад.

Комсомольская правда

Ситуацию с аварией на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, после которой без тепла и горячей воды остались около 1,4 тысячи многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, взял на контроль губернатор Юрий Слюсарь.

По поручению главы региона, на ТЭЦ выехали заместитель губернатора Владимир Ревенко и глава города Александр Скрябин.

— Сейчас для устранения аварии привлекли максимально возможное количество бригад — шесть. Поставил задачу до 20 часов завершить все восстановительные работы и до конца суток начать заполнение систем, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

В произошедшем также разбираются сотрудники прокуратуры. Ранее в связи с произошедшим для коммунальных служб ввели режим повышенной готовности, а управляющие компании обязали следить за температурой в домах.

