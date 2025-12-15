Губернатор Юрий Слюсарь прокомментировал ситуацию на ТЭЦ-2 в Ростове

Ситуацию с аварией на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, после которой без тепла и горячей воды остались около 1,4 тысячи многоквартирных домов, а также ряд соцобъектов, взял на контроль губернатор Юрий Слюсарь.
По поручению главы региона, на ТЭЦ выехали заместитель губернатора Владимир Ревенко и глава города Александр Скрябин.
— Сейчас для устранения аварии привлекли максимально возможное количество бригад — шесть. Поставил задачу до 20 часов завершить все восстановительные работы и до конца суток начать заполнение систем, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
В произошедшем также разбираются сотрудники прокуратуры. Ранее в связи с произошедшим для коммунальных служб ввели режим повышенной готовности, а управляющие компании обязали следить за температурой в домах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.