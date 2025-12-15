Ричмонд
В Воронежском заповеднике проведут плановый отстрел волко-собачьих гибридов

Это послужит восстановлению генетической чистоты популяции волка.

Источник: Воронежский заповедник

В Воронежском заповеднике проведут мероприятия, направленные на сокращение популяции волко-собачьих гибридов. Такое решение приняли на заседании Научно-технического совета.

Ученые признали сложной ситуацию с волком, обитающим на территории заповедника. Из-за того, что охраняемый лесной массив находится в окружении населенных пунктов и сельскохозяйственных полей, волки часто выходят из заповедника и становятся предметом охоты. Таким образом нарушается структура волчьей семьи.

В то же время в заповедный лес все чаще проникают бродячие собаки, которые скрещиваются с волками, образуя волко-собачьи гибриды. Они не боятся человека и уничтожают мелких животных, обитающих в заповеднике.

Изучив данные учётов животных и материалы фотоловушек, зоологи приняли решение о проведении изъятия гибридных особей для восстановления генетической чистоты обитающих на территории заповедника волков.

На основе решения Научно-технического совета подготовят заявку в Министерство природных ресурсов и экологии РФ о разрешении на проведение запланированных мероприятий.