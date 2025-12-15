Омск официально утверждён Культурной столицей России на 2026 год

Омску официально присвоен статус Культурной столицы России на 2026 год. В ходе заседания оргкомитета под руководством представителей администрации президента были анонсированы сотни масштабных событий.
В наступающем году город ждут десятки ярких фестивалей, выставок, концертов и форумов. Особый акцент в программе делается на культурной идентичности региона, чтобы привлечь в Омск как можно больше гостей со всей страны.
В рамках старта программы также дан символический старт работе четырёх новых модульных домов культуры в Усть-Ишимском районе, построенных взамен зданий, пострадавших от паводка.