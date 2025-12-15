С 1 января в Иркутской области подорожает плата за капремонт

Правительством региона уже утверждено повышение тарифов также на 2027 и 2028 годы. Для домов до трех этажей с печным отоплением в южных районах плата за три года вырастет до 15 рублей 8 копеек, а на Крайнем Севере — до 18 рублей 76 копеек.