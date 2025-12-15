Ричмонд
С 1 января в Иркутской области подорожает плата за капремонт

Рост составит от 72 копеек до почти 4 рублей за квадратный метр в месяц в зависимости от типа здания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 января 2026 года в Иркутской области увеличится плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Согласно официальному постановлению правительства, рост составит от 72 копеек до почти 4 рублей за квадратный метр в месяц в зависимости от типа здания.

Наибольшее подорожание ждет жителей домов до трех этажей с печным отоплением. В южных районах региона плата вырастет с 5 рублей 49 копеек до 8 рублей 69 копеек за квадратный метр. В районах Крайнего Севера тариф увеличится почти на 4 рубля. Минимально изменятся взносы для жителей домов выше четырех этажей с газовым отоплением.

Правительством региона уже утверждено повышение тарифов также на 2027 и 2028 годы. Для домов до трех этажей с печным отоплением в южных районах плата за три года вырастет до 15 рублей 8 копеек, а на Крайнем Севере — до 18 рублей 76 копеек.

Фото: постановление правительства Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за три дня мошенники обманули жителей Иркутской области на 12 млн рублей.