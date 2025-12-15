Ричмонд
В Новосибирске 20 декабря состоится Забег Дедов Морозов и Снегурочек

Участники в красочных костюмах пробегут от Первомайского сквера до новогодней ёлки у Оперного театра, а на проруби на Горской будет работать баня.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 20 декабря, в следующую субботу, пройдёт традиционный Забег Дедов Морозов и Снегурочек. Как сообщается в группе Мультиклуб СПЕКТР — Прорубь на Горской, маршрут начнётся от Первомайского сквера и завершится у новогодней ёлки перед Оперным театром. Начало мероприятия в 12:00.

«Приглашаются все желающие. Для участия в Забеге нужен костюм Деда Мороза или Снегурочки. Нужно больше красного и синего цветов в одежде, а самой одежды нужно меньше. А также желательны бороды, мишура и прочее. Можно взять с собой мешочек с конфетами, чтобы угощать ими прохожих», — говорится в анонсе. Организаторы также отмечают, что на проруби на Горской всё время будет работать баня, где те, кто не участвует в забеге, смогут искупаться.