В Новосибирске 20 декабря состоится Забег Дедов Морозов и Снегурочек

«Приглашаются все желающие. Для участия в Забеге нужен костюм Деда Мороза или Снегурочки. Нужно больше красного и синего цветов в одежде, а самой одежды нужно меньше. А также желательны бороды, мишура и прочее. Можно взять с собой мешочек с конфетами, чтобы угощать ими прохожих», — говорится в анонсе. Организаторы также отмечают, что на проруби на Горской всё время будет работать баня, где те, кто не участвует в забеге, смогут искупаться.