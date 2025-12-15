Ричмонд
В Новосибирской области выявили незаконную свалку строительных отходов

Нарушителям могут назначить существенные штрафы.

Источник: Комсомольская правда

По обращению жителя о незаконной свалке возле поселка Октябрьский Мошковского района, Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области приняло своевременные меры. Полиция получила необходимые материалы для выявления виновных и начала расследования. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Владелец земельного участка получил официальное предостережение от министерства. Незаконное размещение отходов является административным правонарушением, за которое предусмотрена строгая ответственность, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что нарушителям, уличенным в незаконном складировании мусора, могут быть назначены существенные штрафы: до 7 тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч для должностных лиц и до 250 тысяч для юридических лиц. Также возможна временная приостановка их деятельности на срок до трех месяцев.