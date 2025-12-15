В Новосибирской области выявили незаконную свалку строительных отходов

Напомним, что нарушителям, уличенным в незаконном складировании мусора, могут быть назначены существенные штрафы: до 7 тысяч рублей для физических лиц, до 30 тысяч для должностных лиц и до 250 тысяч для юридических лиц. Также возможна временная приостановка их деятельности на срок до трех месяцев.