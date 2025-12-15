Подход к определению национальности ребенка изменят в Казахстане

В апреле 2025 года Конституционный суд Республики Казахстан вынес нормативное постановление № 70, которым проверил на соответствие Конституции статью 65 Кодекса «О браке и семье». Эта норма устанавливает, что национальность ребенка определяется национальностью его родителей и может быть изменена только на национальность другого родителя.
Конституционный суд отметил, что статья 65 не учитывает различные жизненные ситуации, когда определение или изменение национальности ребенка исключительно по национальности родителей невозможно. Например, может быть неизвестна личность родителей, либо могут отсутствовать документы или сведения в них, подтверждающие национальность родителей.
Также статья не учитывает ситуации, когда ребенок передается на воспитание в семью или воспитывается в организации для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. В таких случаях ребенок может желать принять национальность, отличающуюся от национальности родителей, в силу своего пребывания и воспитания в иной культурной среде.
В связи с этим Конституционный суд признал не соответствующей Конституции РК статью 65 Кодекса «О браке» и семье в части, не предусматривающей иные способы определения и изменения национальности ребенка. Об этом сообщила старший прокурор управления прокуратуры Астаны Алия Кыстаубаева.