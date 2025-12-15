Мирзиёев: Подобного результата в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх не было

«Тот факт, что в ходе турнира гимн Узбекистана прозвучал почти 100 раз, является наглядным свидетельством вашего неоценимого вклада в приумножение славы нашей Родины на мировой арене. Вы сумели опередить сильнейшие сборные таких стран, как Иран, Япония, Таиланд и Индонезия, где национальный спорт развивается особенно динамично. Подобного рекордного результата и столь великой победы в истории участия Узбекистана в Параазиатских играх еще не было», — говорится в поздравлении.