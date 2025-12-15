Ричмонд
В Барановичах директор фирмы провернул аферу с переподготовкой 2500 таксистов

МВД раскрыло подробности крупной аферы с переподготовкой белорусских таксистов.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах директор и его заместитель провернули аферу с переподготовкой таксистов, сообщили в МВД.

Фигурантами уголовного дела стали 56-летний директор общества с ограниченной ответственностью и его 48-летняя заместитель. Руководство фирмы обманом получило сертификат на подготовку и переподготовку водителей такси и незаконно стало оказывать такую услугу.

За четыре месяца фигуранты выдали свыше 2500 свидетельств об окончании «липовых» курсов таксистами. Хотя на самом деле водители фактически не обучались, потому что в организации не было преподавателей. Деятельность фирмы пресекли правоохранители.

— Нелегальный доход фигурантов превысил 500 тысяч рублей, — прокомментировали в МВД.

Расследуется уголовное дело о злоупотреблении властью и служебными полномочиями.

А еще милиция сказала белорусам, что будет, если обратиться за услугой прочтения чужой переписки.