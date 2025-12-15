СМИ назвало, сколько наборов товаров можно купить на среднюю омскую зарплату

РИА «Новости» выпустило исследование о доходах населения в российских регионах вместе с рейтингом. Омская область заняла в этом раскладе 46-е место из 85.
Согласно этим данным, среднедушевые доходы людей в Омской области в третьем квартале уходящего года составляли 52,4 тыс. рублей в месяц. С третьего квартала 2024-го реальные доходы тем самым увеличились на 4,9%.
Среднего дохода омичей при этом хватает на 2,33 неких фиксированных наборов потребительских товаров и услуг.
Первые места в рейтинге стали северные регионы — Ненецкий, Ямало-Ненецкий Чукотский АО. Там доходы в месяц составляют от 157 тыс. до 207 тыс. рублей, а жители могут купить 5−6 упомянутых наборов.
Москва в этом рейтинге не первая, она на четвертом месте с доходами в 167,4 тыс. рублей, их хватит по ее же ценам на 4,5 набора.
В июне «КП Омск» писала, что доходы омичей упали до 46 тыс. рублей в первом квартале 2025 года.