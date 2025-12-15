Ричмонд
Минтранс рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах

Минтранс планирует восстановить 4,9 тыс км дорог в новых регионах к 2030 году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Минтранс РФ планирует восстановить еще 4,9 тысячи километров автомобильных дорог в новых регионах РФ с 2026 по 2030 годы, заявил первый замглавы министерства Константин Пашков.

«В период с 2026 по 2030 годы планируем восстановить еще 4 900 километров дорог», — сказал Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

Он отметил, что в текущем году восстановлено более 2,5 тысяч километров автодорог. «В регионах, о которых идет речь, в частности в Донецкой республике — 804 километра, в ЛНР — тысяча километров, в Запорожской (области — ред.) — 354, в Херсонской — 388. В том числе за счет средств федерального бюджета», — сказал представитель министерства.

По его словам, в период с 2022 по 2024 годы в новых регионах страны восстановлено свыше 4,5 тысяч километров автомобильных дорог. «Объем направленных средств федерального бюджета составил более 270 миллиардов рублей», — отметил Пашков.

«В период с 2026 по 2030 год до четырех полос планируется расширить еще 309 километров автодорог. Также до 2028 года планируем завершить работы по строительству обхода Мариуполя», — добавил первый замглавы Минтранса.