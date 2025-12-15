Минтранс рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах

Он отметил, что в текущем году восстановлено более 2,5 тысяч километров автодорог. «В регионах, о которых идет речь, в частности в Донецкой республике — 804 километра, в ЛНР — тысяча километров, в Запорожской (области — ред.) — 354, в Херсонской — 388. В том числе за счет средств федерального бюджета», — сказал представитель министерства.