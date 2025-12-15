Ричмонд
Ректор Павлодарского университета Нурлан Медетов посетил Омский ГАУ

Вузы укрепляют сотрудничество в рамках ШОС и аграрного альянса «Шелкового пути».

Источник: Комсомольская правда

12 декабря Омский государственный аграрный университет (Омский ГАУ) принял делегацию из Казахстана: с визитом в вуз прибыл Нурлан Медетов, ректор и председатель правления НАО «Торайгыров Университет» (г. Павлодар).

В ходе встречи ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова представила гостю основные направления деятельности университета и обозначила перспективы двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки.

По итогам переговоров стороны достигли договоренности о запуске программы «двойных дипломов» для магистрантов по направлению «Агрономия», проведении совместных научных исследований в области животноводства и расширении практики академической мобильности для преподавателей, студентов и аспирантов.

Оба вуза уже активно взаимодействуют в международном формате: они являются членами сетевого Университета Шанхайской Организации Сотрудничества (УШОС) и входят в Российско-Китайский «Альянс сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути» (SAERIA).

Новое соглашение станет важным шагом к укреплению академических и научных связей между Россией и Казахстаном в аграрной сфере.

