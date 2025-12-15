Минчанка потеряла 900 рублей, ответив на простые вопросы банка

Жительница Минска поучаствовала в акции «банка» и лишилась денег, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратилась 18-летняя минчанка, со счета которой пропали деньги. Девушка рассказала, что в соцсети она откликнулась на рекламный пост, как она думала, белорусского банка. За ответы на простые вопросы опроса всем желающим обещали 100 белорусских рублей.
Белоруска перешла по ссылке, ответила на вопросы, а после указала паспортные данные и номер телефона. После этого ей пришло СМС с еще одной ссылкой, после перехода по которой с ее счета списались свыше 900 рублей.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
