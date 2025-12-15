Ричмонд
Минчанка потеряла 900 рублей, ответив на простые вопросы банка

Минчанка откликнулась на рекламу банка за 100 рублей и потеряла 900.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска поучаствовала в акции «банка» и лишилась денег, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратилась 18-летняя минчанка, со счета которой пропали деньги. Девушка рассказала, что в соцсети она откликнулась на рекламный пост, как она думала, белорусского банка. За ответы на простые вопросы опроса всем желающим обещали 100 белорусских рублей.

Белоруска перешла по ссылке, ответила на вопросы, а после указала паспортные данные и номер телефона. После этого ей пришло СМС с еще одной ссылкой, после перехода по которой с ее счета списались свыше 900 рублей.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Между тем в Барановичах директор фирмы провернул аферу с переподготовкой 2500 таксистов.

А еще милиция сказала белорусам, что будет, если обратиться за услугой прочтения чужой переписки.