Авария на ТЭЦ-2 в Ростове не связана с атакой беспилотников

Дефект на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, из-за которого произошло отключение тепла и горячей воды в разных районах города, не связан с ночной атакой БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.
— Подчеркну, что выявленный дефект не связан с ночной атакой беспилотников, — написал Владимир Ревенко.
По словам чиновника, сейчас на объекте работают ремонтные бригады. Активную фазу работ планируют завершить в течение нескольких часов, а с 20 часов вечера должна начаться циркуляция теплоносителя.
— Поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды в дома жителей ожидается к утру, — добавил Владимир Ревенко.
Напомним, 15 декабря из-за дефекта на ТЭЦ-2 без тепла и горячей воды остались 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъекты. Ранее сообщалось, что отключения произошли в части Ленинского, Железнодорожного, Советского, Кировского и Октябрьского районов донской столицы.
Причину отключений до этого назвали в ООО «Ростовские тепловые сети».
На данный момент ростовские управляющие компании сейчас следят за температурой в домах. Ситуация находится на контроле администрации, региональных властей и прокуратуры.
