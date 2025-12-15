Ричмонд
Авария на ТЭЦ-2 в Ростове не связана с атакой беспилотников

Авария не связана с атакой БПЛА: на ТЭЦ-2 в Ростове побывал замгубернатора Владимир Ревенко.

Источник: Комсомольская правда

Дефект на ТЭЦ-2 в Ростове-на-Дону, из-за которого произошло отключение тепла и горячей воды в разных районах города, не связан с ночной атакой БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.

— Подчеркну, что выявленный дефект не связан с ночной атакой беспилотников, — написал Владимир Ревенко.

По словам чиновника, сейчас на объекте работают ремонтные бригады. Активную фазу работ планируют завершить в течение нескольких часов, а с 20 часов вечера должна начаться циркуляция теплоносителя.

— Поэтапное возобновление подачи тепла и горячей воды в дома жителей ожидается к утру, — добавил Владимир Ревенко.

Напомним, 15 декабря из-за дефекта на ТЭЦ-2 без тепла и горячей воды остались 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъекты. Ранее сообщалось, что отключения произошли в части Ленинского, Железнодорожного, Советского, Кировского и Октябрьского районов донской столицы.

Причину отключений до этого назвали в ООО «Ростовские тепловые сети».

На данный момент ростовские управляющие компании сейчас следят за температурой в домах. Ситуация находится на контроле администрации, региональных властей и прокуратуры.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

