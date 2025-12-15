Аэропорт Иркутска и власти обсудили правила и штрафы на парковке

В Международном аэропорту Иркутска прошло совещание по вопросам парковки в зоне кратковременного пребывания и взимания штрафов за превышение времени. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном Управлении федеральной антимонопольной службы.
Представители аэропорта представили отчёт о работе новой парковочной системы, сравнительные финансовые данные за 2024−2025 годы и обосновали действующие правила, включая бесплатные 10 минут для подъезда к терминалу. Они также привели в пример условия в других аэропортах страны.
— По итогам обсуждения выработаны предложения по совершенствованию системы. В частности, речь идёт о более гибком подходе к штрафам при исключительных обстоятельствах, а также об учёте интересов маломобильных пассажиров и организованных туристических групп, — сказано в сообщении УФАС.
В совещании участвовали представители транспортной прокуратуры, а также министерств транспорта и имущественных отношений Иркутской области.
