Уфимка избила 6-летнего сына в подъезде: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование инцидента с ребенком в Уфе. Он поручил руководителю республиканского отделения ведомства Владимиру Архангельскому представить подробный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
Ранее в интернете были опубликованы шокирующие кадры, на которых женщина в подъезде многоквартирного дома на улице Транспортной ведет себя агрессивно, нецензурно выражается и наносит удары малолетнему ребенку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Напомним, что прокуратура Башкирии также проводит свою проверку. Установлено, что фигуранткой является 34-летняя жительница Уфы. В интересах безопасности ребенок временно изъят из семьи и помещен в социальное учреждение. Женщина находится в отделе полиции, с ней проводятся необходимые процессуальные действия.
