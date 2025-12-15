Уфимка избила 6-летнего сына в подъезде: Бастрыкин взял ситуацию на контроль

Напомним, что прокуратура Башкирии также проводит свою проверку. Установлено, что фигуранткой является 34-летняя жительница Уфы. В интересах безопасности ребенок временно изъят из семьи и помещен в социальное учреждение. Женщина находится в отделе полиции, с ней проводятся необходимые процессуальные действия.