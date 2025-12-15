Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца доставят в Гомель

Ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца с 19 декабря по 4 января будет пребывать в храме святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.
Верующие смогут поклониться святыне и помолиться у мощей великого угодника Божия ежедневно. Как уточнили в епархии, храм открыт каждый день с 7.00 до 19.00. У мощей ежедневно будут совершаться молебны с чтением акафиста святителю Николаю.
Для христиан Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых. Всю свою земную жизнь он посвятил служению Богу и помощи ближним. К нему обращаются в молитвах с надеждой на помощь.