В Таганроге усилили работу коммунальных служб, ожидается снег

Коммунальные службы Таганрога готовятся к снегопаду.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 15 декабря в Таганроге ожидается снег, в связи с этим была усилена работа коммунальных служб. Ситуацию прокомментировала глава города Светлана Камбулова.

— Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Детально проработаны планы по организации работы дорожной техники. Все службы готовы оперативно реагировать на любые изменения погодных условий, — написала Светлана Камбулова.

Глава Таганрога попросила не оставлять машины на обочинах дорог или около тротуаров, припаркованный в таких местах транспорт затрудняет проезд спецтехники и замедляет расчистку улиц.

Добавим, в непогоду нужно держаться в отдалении от деревьев, легких конструкций и вывесок. Нельзя подходить к оборванным проводам.

