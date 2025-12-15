Саночники из Братска прибыли в США для участия в Кубке мира

Российские саночники, получившие нейтральный статус, 14 декабря прибыли в США для участия в квалификационном этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде. Как ранее рассказывала КП-Иркутск, турнир является отбором на зимние Олимпийские игры 2026 года.
— После долгого перелёта спортсмены и тренеры направляются на место соревнований. Этап стартует 18 декабря. По расписанию их ждёт осмотр трассы, а первая официальная тренировка запланирована на 16 декабря, — сообщили в Федерации санного спорта России.
К участию в олимпийском отборе допущены шесть атлетов. В команду входят жители Братска Дарья Олесик и Александр Горбацевич, а также София Мазур, Ксения Шамова, Павел Репилов и Матвей Пересторонин. Ранее команда тренировалась на будущей олимпийской трассе в итальянском курорте Кортина-д’Ампеццо.
