Саночники из Братска прибыли в США для участия в Кубке мира

К участию в олимпийском отборе допущены шесть атлетов. В команду входят жители Братска Дарья Олесик и Александр Горбацевич, а также София Мазур, Ксения Шамова, Павел Репилов и Матвей Пересторонин. Ранее команда тренировалась на будущей олимпийской трассе в итальянском курорте Кортина-д’Ампеццо.