Chat GPT проанализировал доступные публичные выступления, заявления и новости за 2025 год (включая сентябрьские парламентские выборы и другие выступления) трех молдавских политиков — президента Майи Санду, спикера парламента Игоря Гросу и премьер-министра (формально — руководителя правительства в 2025) Речана, чтобы выделить одно общее слово, которое чаще всего встречается во всех их выступлениях.
— Общее слово/тема: «Европейский (Европа / Европейский союз / европейский путь)».
— «Самое необычное / непривычное слово в 2025 году», которая произносила президент Майя Санду — это «война».
Chat GPT отмечает, что до 2024 года Санду почти всегда избегала прямого слова «война», предпочитала эвфемизмы:
«региональная нестабильность», «безопасные риски», «военная агрессия в Украине».
— Одним из самых непривычных в уходящем году для Майи Санду стало слово «резистентность».
По анализу Chat GPT, политический сигнал, который она посылает, используя слово «резистентность», Санду фактически говорит:
— «Это не быстрый путь».
— «Это не будет легко».
— «Это не вопрос одного выбора».
— Это марафон, где главное — не сорваться, а сохранить институты и курс.
— Это язык долгой нестабильности, а не переходного периода.
Подготовил журналист Александр Стахурский.
