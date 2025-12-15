Ричмонд
Бедненько и скудненько: Какие слова чаще всего произносят президент Санду и ее соратники — искусственный интеллект проанализировал лексикон молдавской власти

«Европа» — главное слово, которое объединяет выступления политической верхушки.

Источник: Комсомольская правда

Chat GPT проанализировал доступные публичные выступления, заявления и новости за 2025 год (включая сентябрьские парламентские выборы и другие выступления) трех молдавских политиков — президента Майи Санду, спикера парламента Игоря Гросу и премьер-министра (формально — руководителя правительства в 2025) Речана, чтобы выделить одно общее слово, которое чаще всего встречается во всех их выступлениях.

— Общее слово/тема: «Европейский (Европа / Европейский союз / европейский путь)».

— «Самое необычное / непривычное слово в 2025 году», которая произносила президент Майя Санду — это «война».

Chat GPT отмечает, что до 2024 года Санду почти всегда избегала прямого слова «война», предпочитала эвфемизмы:

«региональная нестабильность», «безопасные риски», «военная агрессия в Украине».

— Одним из самых непривычных в уходящем году для Майи Санду стало слово «резистентность».

По анализу Chat GPT, политический сигнал, который она посылает, используя слово «резистентность», Санду фактически говорит:

— «Это не быстрый путь».

— «Это не будет легко».

— «Это не вопрос одного выбора».

— Это марафон, где главное — не сорваться, а сохранить институты и курс.

— Это язык долгой нестабильности, а не переходного периода.

Подготовил журналист Александр Стахурский.

