«Бабушка Ольга» из Нижнего Новгорода выиграла премию для стримеров

Стример «Бабушка Ольга» из Нижнего Новгорода выиграла международную премию NNYS. Об этом сообщается в аккаунтах премии в социальных сетях.
Пенсионерка стала лучшей в номинации «Лучший игровой момент года» по Counter-Strike 2. Победу Ольге Ивановне принес «эйс» — она в одиночку уничтожила команду из пяти игроков на карте Dust II. Это позволило победить в решающем раунде.
Видеоролик с моментом стал очень популярен в социальных сетях. Ольга Ивановна ведет стримы на Twitch с 2021 года. Сейчас на ее канале насчитывается более 247 тысяч подписчиков.