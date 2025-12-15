Паром на Ольхон будет работать по графику до 31 декабря

Власти Иркутской области сообщили, что паромная переправа на остров Ольхон продолжает работу в обычном режиме. Несмотря на ранее поступившие уведомления о возможной остановке из-за долга, движение судов продлено до 31 декабря 2025 года по утвержденному графику.
— Паромы перевозят пассажиров и автомобилей по маршруту «МРС (Сахюрта) — остров Ольхон». Единственной причиной для приостановки движения могут стать только погодные условия и начало ледостава, — говорится в сообщении министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.
Как работает паром зимой 2025 — на сайте КП-Иркутск. Важно! Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о работе переправы в день поездки, так время отправления может меняться из-за непогоды или технических обстоятельств.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области резко растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.