Работу водозабора восстановили в Каменском районе Ростовской области

В Каменском районе Ростовской области после повреждения ЛЭП и временной остановки водозрабора приступили к заполнению резервуаров насосной станции. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
— После падения БПЛА была повреждена ЛЭП, и это привело к остановке водозабора «Бородиновский» и насосной станции. На данный момент основная линия восстановлена, насосы работают, идет заполнение резервуаров, — сообщила Антонина Пшеничная.
Выйти на штатный режим водоснабжения в микрорайоне Заводском в Каменска-Шахтинского, а также в хуторе Масловка и станице Погорелово планируют к 14 часам 15 декабря.
Напомним, за прошедший вечер и в течение ночи в Ростовской области ликвидировали 60 БПЛА.
