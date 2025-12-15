Ричмонд
В Воронеже опровергли фейк о «нищете» из-за продажи колбасных обрезков

Такие обрезки — набор для солянки, а не замена колбасе из-за бедности.

Источник: Комсомольская правда

Очередную ложную информацию разоблачили воронежские борцы с фейками. В сети распространили новости, что российские магазины начали продавать вместо полноценной колбасы лишь «колбасные обрезки» — и все это якобы из-за «нищеты». Как сообщил канал «Борьба с фейками. Воронежская область», на самом деле это такой популярный продукт, который называется набором для солянки.

— В наших магазинах представлен широкий ассортимент как обычной колбасы, так и этих наборов. Одно не вытесняет другое, а соседствует на полках. Этот продукт вовсе не является «изобретением голодных годов». Покупатели уже много лет оставляют положительные отзывы на эти наборы, — отменили разоблачители.

Напомним, в преддверии Нового года стала появляться информация о том, что домовладельцам, решившим украсить фасады жилищ гирляндами, якобы грозит штраф. Эта информация также не соответствует действительности.