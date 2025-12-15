В Воронеже опровергли фейк о «нищете» из-за продажи колбасных обрезков

— В наших магазинах представлен широкий ассортимент как обычной колбасы, так и этих наборов. Одно не вытесняет другое, а соседствует на полках. Этот продукт вовсе не является «изобретением голодных годов». Покупатели уже много лет оставляют положительные отзывы на эти наборы, — отменили разоблачители.