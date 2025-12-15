Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе Уфа — Бирск — Янаул сняли ограничения, введенные из-за непогоды

В Башкирии сняли ограничения движения на трассе Уфа — Бирск — Янаул.

Источник: Комсомольская правда

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о снятии ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта на трассе.

С 14:30 полностью открыто движение на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Уфа — Бирск — Янаул с 33-го по 150-й километр. Данный участок проходит по территории Благовещенского, Бирского, Мишкинского и Бураевского районов Башкирии.

Ранее на этой трассе действовали временные ограничения, введенные в связи с неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время проезд для всех видов транспорта свободен.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.