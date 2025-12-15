На трассе Уфа — Бирск — Янаул сняли ограничения, введенные из-за непогоды

Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщил о снятии ограничений движения для грузового и пассажирского транспорта на трассе.
С 14:30 полностью открыто движение на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Уфа — Бирск — Янаул с 33-го по 150-й километр. Данный участок проходит по территории Благовещенского, Бирского, Мишкинского и Бураевского районов Башкирии.
Ранее на этой трассе действовали временные ограничения, введенные в связи с неблагоприятными погодными условиями. В настоящее время проезд для всех видов транспорта свободен.
