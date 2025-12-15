Белорус причинил ущерб Беловежской пуще 8820 рублей — вот кто попал в его капкан

В Беловежской пуще поймали браконьера, установившего капкан, в которой попало животное, рассказали в пресс-службе нацпарка.
Так, природоохранниками был задержан 11 декабря житель городского поселка Телеханы. Мужчина на канале Огинского установил капкан, в которой попалось дикое животное.
— Без надлежащего разрешения, в запрещенной зоне и с применением охотничьего капкана фигурант добыл одну особь бобра, — рассказали в нацпарке.
Пойманного бобра браконьер забрал перевез и разделал тушу. Ущерб окружающей среде составил 8820 белорусских рублей. При задержании у мужчины изъяли орудие охоты и добытого бобра. Милиция проводит проверку.
