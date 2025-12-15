Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус причинил ущерб Беловежской пуще 8820 рублей — вот кто попал в его капкан

Белорус нанес природе ущерб почти на 9000 рублей, установив капкан в Беловежской пуще.

Источник: Комсомольская правда

В Беловежской пуще поймали браконьера, установившего капкан, в которой попало животное, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Так, природоохранниками был задержан 11 декабря житель городского поселка Телеханы. Мужчина на канале Огинского установил капкан, в которой попалось дикое животное.

— Без надлежащего разрешения, в запрещенной зоне и с применением охотничьего капкана фигурант добыл одну особь бобра, — рассказали в нацпарке.

Пойманного бобра браконьер забрал перевез и разделал тушу. Ущерб окружающей среде составил 8820 белорусских рублей. При задержании у мужчины изъяли орудие охоты и добытого бобра. Милиция проводит проверку.

Тем временем первоцветы распустились в Беларуси в декабре 2025 года.

Ранее синоптик Рябов рассказал о погоде в Беларуси с 15 по 21 декабря: «Похолодание будет недолгим, впереди период оттепели».