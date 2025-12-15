Созданы уникальные методы органической химии с использованием пероксидов

Научный комитет Национальной премии «Вызов» присудил в 2025 году Виль награду за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов. Как пояснила ученый, один из подходов основан на применении особого класса органических пероксидов: в таких реакциях реагент может «переносить» в продукт не один атом кислорода, как это часто бывает, а участвовать в образовании целевого соединения более полно, что повышает «атомную экономичность» синтеза и снижает объем побочных продуктов.