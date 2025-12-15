Мэрия насчитала почти 1200 москвичей старше 100 лет

Ракова считает, что Москва задает тренды «в области активного и здорового долголетия». «Растет доля людей серебряного возраста и их абсолютное значение: если 15 лет назад каждый седьмой москвич был в серебряном возрасте, то теперь каждый пятый», — рассказала заммэра в интервью российским телеканалам (цитата по «Интерфаксу»).
Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что новые поколения выглядят моложе своих родителей, если сравнить их фотографии в одном и том же возрасте. По его словам, современная медицина использует методики, которые продлевают активную жизнь. Министр уверен, что человек может прожить до 120 лет, это в него «генетически заложено».