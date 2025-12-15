Выявлен белок, помогающий метастазам глиобластомы переживать химитерапию

Опираясь на эту идею, биологи создали короткую молекулу WJA88, способную проникать через барьер между кровеносной системой и мозгом и подавлять работу PRDM9. Ее введение в организм мышей с глиобластомой резко замедлило рост метастазов и позволило грызунам прожить на 44% дольше, чем животным из контрольной группы, погибшим меньше чем за месяц после начала опытов. Это говорит о высокой перспективности дальнейшей разработки подобных терапий от глиобластомы, подытожили исследователи.