Лауреат премии «Вызов» Калмыков назвал Россию мировым лидером в радиохимии

«В США долгие годы действовал мораторий на переработку отработавшего топлива, из-за чего страна “отстала лет на 30”, и лишь сейчас частные компании активно инвестируют в разработки в области быстрых реакторов и замыкания топливного цикла. Мы опережаем, но нам на пятки наступают очень сильные конкуренты, поэтому крайне важно сохранить это лидерство», — отметил он.