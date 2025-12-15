В РФ создали топливо для ядерных реакторов будущего

«Нам удалось решить все задачи, связанные с созданием первой в мире технологии производства смешанного уран-плутониевого топлива для ядерных энергетических реакторов IV поколения, провести весь цикл испытаний, в том числе изготовление и работа в реакторе тепловыделяющих элементов, и передать технологию в промышленность, доведя ее уровень готовности до максимального», — сказал он.