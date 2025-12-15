Ричмонд
Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум россиянкам

Путин присвоил звание «Мать-героиня» двум женщинам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам Тверской и Оренбургской областей Татьяне Аржановой и Айжаркин Кульмановой, соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Аржановой Татьяне Сергеевне, Тверская область; Кульмановой Айжаркин Давлетбаевне, Оренбургская область», — говорится в указе.

Кроме того, президент РФ наградил медалью ордена «Родительская слава» семьи Аникеевых из Москвы, Ахметчановых и Козловых из Тюменской области, Богатыревых из Омской области, Гневановых из Свердловской области, а также Евдокимовых из Иркутской области.