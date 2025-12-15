В Реутове простились с Филиппом Науменко

Науменко родился в Москве в 1985 году. С Реутовым его связывают давние отношения — еще в детстве он занимался футболом в реутовском клубе «Приалит». В 2007 году Науменко окончил Московский энергетический институт, а в 2012 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С апреля 2007 по сентябрь 2014 работал советником в Московской областной думе. С марта 2017 работал в должности заместителя главы администрации Балашихи. Администрацию наукограда Реутов он возглавил в 2023 году.