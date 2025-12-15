Новую конструкцию ЛЭП установили в Ростовской области после сильного ветра

В Октябрьском районе Ростовской области завершили установку 26-метровой железобетонной опоры высоковольтной ЛЭП массой более 7 тонн. Конструкцию смонтировали взамен прежней, пострадавшей от сильного ветра, сообщают «Россети Юг».
— После технических испытаний линию введут в эксплуатацию, — уточняют в энергокомпании.
Добавим, прежняя 32-метровая опора под натиском ветра была сложена буквально пополам. Работы по демонтажу и установке оказались довольно сложными и трудоемкими. Задачу выполняли три бригады, использовалось пять единиц крупногабаритной спецтехники.
Энергоснабжение потребителей на время ремонта организовали по резервным схемам.
