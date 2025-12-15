Путин наградил генерального координатора «Бессмертного полка» грамотой

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил генерального координатора международного движения «Бессмертный полк» Мгера Аветисяна почетной грамотой за вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между РФ и Арменией.
Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«За вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Российской Федерацией и Республикой Армения наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Аветисяна Мгера Вардановича — генерального координатора международного движения “Бессмертный полк”, гражданина Республики Армения», — указано в документе.