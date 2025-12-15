В MAX появился режим «Семейная защита»

«Это набор настроек в профиле MAX, который поможет оградить детей, старших родственников и других членов семьи от мошенников, спама и нежелательного контента. Для запуска режима необходимо обновить приложение», — говорится в релизе.
Владелец режима может управлять настройками приватности участников: регулировать, кто может писать, звонить и добавлять в чаты пользователя, а также определять, какой контент он будет видеть. Подключить к «Семейной защите» можно только тех, кто есть в контактах.
Чтобы установить этот режим у себя и близких, нужно:
зайти в раздел «Приватность» в профиле;выбрать «Семейную защиту» и нажать кнопку «Создать защиту»;отправить другому пользователю появившийся на экране код для подключения.
Тот, в свою очередь, должен также зайти в раздел «Семейная защита», нажать на кнопку «Вступить по коду» и ввести шестизначное число.
«Код действителен в течение десяти минут и может быть использован только один раз. Создатель режима увидит в списке всех, кто присоединился», — отмечается в публикации.
Компания VK в марте запустила бета-версию цифровой платформы МAX, через которую пользователи могут переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. С 1 сентября МAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты. Развивает сервис «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».