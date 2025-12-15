Путин пообещал держать вопрос поддержки военнослужащих на особом контроле

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что участники СВО в законодательных органах будут держать вопрос поддержки военнослужащих и их семей на особом контроле.
«Я думаю, что, поскольку приходят люди, которые сами воевали, они в органах власти будут держать вопрос поддержки самих военнослужащих и их семей на особом контроле», — сказал Путин в ходе встречи с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.
