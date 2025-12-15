Мэрия Уфы: в новогодние каникулы горожане смогут купить алкоголь только определенные часы

В дни новогодних праздников в Уфе и на всей территории Башкирии будет действовать ограничение на розничную продажу алкогольной продукции. Как сообщает мэрия, спиртное нельзя будет купить 3 января с 17:00 до 23:00, а 4, 5 и 6 января — с 08:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00.
Запрет введен на законодательном уровне, и администрация обращает особое внимание на его соблюдение всеми предприятиями и субъектами предпринимательства, осуществляющими розничную торговлю алкоголем. Исключение сделано только для предприятий общественного питания (кафе, ресторанов, баров), которые продолжат работу в обычном режиме. За нарушение установленного требования предусмотрено наложение штрафа.
Напомним, что в республике также действуют ограничения на продажу алкоголя в День знаний, День молодежи, в период проведения школьных последних звонков и сабантуев.
