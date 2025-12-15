Якушев доложил Путину о работе ЕР по очистке побережья Черного моря

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Волонтеры «Единой России» вывезли 3,3 тысячи тонн мазута с побережья Черного моря после, доложил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
В понедельник Путин провел встречу с секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Владимиром Якушевым.
«Конечно, был еще отдельный проект — то, что у нас случилось на Черноморском побережье. Мы тоже работали там, наши однопартийцы, там работало порядка тысячи волонтеров. За этот период времени было вывезено 3,3 тысячи тонн мазута, и береговая линия в 12,5 километра была очищена как раз членами партии “Единая Россия”, нашими сторонниками и нашими молодогвардейцами», — сказал Якушев на встрече, говоря о волонтерской миссии партии.