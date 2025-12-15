Ричмонд
Врач назвала главное правило при выборе мяса диких животных

Мясо диких животных привлекает, поскольку не содержит гормонов или антибиотиков, однако важно помнить, что звери, обитающие в дикой природе, контактируют с почвой и продуктами жизнедеятельности различных организмов. Об этом в беседе с Tsargrad.tv предупредила врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

Источник: Unsplash.com

«Все звери, которых мы едим из дикой природы, в них меньше холестерина — они его практически не накапливают. С другой стороны, в той же медвежатине живут паразиты. Конкретно — трихинелла, которая может прижиться и в теле человека. И если мясо заражено трихинеллезом, то ни замораживание, ни высушивание, ни вывяливание — ничего не страхует человека от заболевания», — отметила специалист.

При этом, по ее словам, мясо диких зверей можно употреблять в пищу, при условии, что оно прошло обязательный санитарный контроль.

Недавно американские ученые из Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк и других научных учреждений обнаружили высокие уровни токсичных химикатов в водоплавающих птицах, служащих объектом охоты.

По словам исследователей, из пяти изученных видов у канадских казарок и лесных уток уровень загрязняющих веществ был ниже, чем у крякв, американских черных уток и американских зеленокрылых чирков, что, вероятно, связано с различиями в их привычках питания.