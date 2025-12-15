Врач назвала главное правило при выборе мяса диких животных

«Все звери, которых мы едим из дикой природы, в них меньше холестерина — они его практически не накапливают. С другой стороны, в той же медвежатине живут паразиты. Конкретно — трихинелла, которая может прижиться и в теле человека. И если мясо заражено трихинеллезом, то ни замораживание, ни высушивание, ни вывяливание — ничего не страхует человека от заболевания», — отметила специалист.