Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕР продолжит оказывать помощь бойцам СВО, заявил Якушев

Якушев: ЕР продолжит оказывать постоянную помощь бойцам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что партия продолжит оказывать постоянную помощь бойцам СВО.

Путин в понедельник провел встречу с Якушевым в Кремле. Глава государства, в частности, поинтересовался волонтерской работой партии.

«Что касается поддержки специальной военной операции, наших бойцов — мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь, и будем работать в этом направлении постоянно», — сказал Якушев на встрече.

Секретарь генсовета партии подчеркнул, что работа по поддержке участников СВО будет продолжаться «столько, сколько необходимо для нашей общей победы».

«Что касается нашей волонтерской миссии. И наши молодогвардейцы, и наши сторонники партии, и непосредственно наши однопартийцы постоянно в этом принимают участие. Они работают в госпиталях, они помогают сегодня людям старшего поколения, они помогают доставлять гуманитарную помощь. Эту работу мы тоже будем продолжать ровно столько, сколько необходимо», — добавил он.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше