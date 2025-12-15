ЕР продолжит оказывать помощь бойцам СВО, заявил Якушев

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что партия продолжит оказывать постоянную помощь бойцам СВО.
Путин в понедельник провел встречу с Якушевым в Кремле. Глава государства, в частности, поинтересовался волонтерской работой партии.
«Что касается поддержки специальной военной операции, наших бойцов — мы как доставляли, так и доставляем туда необходимую помощь, и будем работать в этом направлении постоянно», — сказал Якушев на встрече.
Секретарь генсовета партии подчеркнул, что работа по поддержке участников СВО будет продолжаться «столько, сколько необходимо для нашей общей победы».
«Что касается нашей волонтерской миссии. И наши молодогвардейцы, и наши сторонники партии, и непосредственно наши однопартийцы постоянно в этом принимают участие. Они работают в госпиталях, они помогают сегодня людям старшего поколения, они помогают доставлять гуманитарную помощь. Эту работу мы тоже будем продолжать ровно столько, сколько необходимо», — добавил он.