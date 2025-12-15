Ричмонд
Якушев рассказал о поддержке участников СВО

Якушев: инициативы по поддержке участников СВО принимаются почти единогласно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Законодательные инициативы по поддержке участников СВО принимаются практически единогласно, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

«Хотел бы отметить, что вот эти законодательные инициативы, которые вносятся по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, голосуются практически единогласно. То есть, там у нас партийной дискуссии, как правило, нет», — сказал Якушев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он подчеркнул, что первые участники спецоперации пришли в законодательные собрания ЕР на местах в 2023 году.

«И уже видно, что ребята активно влились в эту работу и действительно реально помогают. Мы это сегодня видим и чувствуем», заключил Якушев.

Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
