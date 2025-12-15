Российская стримерша-пенсионерка обошла киберспортсменов и выиграла международную премию

Пенсионерка из Нижнего Новгорода ведет канал на Twitch с 2021 года. В шорт-листе номинации ее момент соревновался с роликами киберспортсменов и стримеров из США, Южной Кореи, Бразилии и Европы. По словам Ольги, видеоигры помогают ей отвлекаться от бытовых забот и приносят дополнительный доход к пенсии.