Российская стримерша-пенсионерка обошла киберспортсменов и выиграла международную премию

Российская стримерша, 77-летняя Ольга, победила в номинации «Лучший игровой момент года» (Best Gaming Moment of the Year) на международной премии NNYS Awards. Награду ей принес эпизод с «эйсом» на карте Dust II в Counter-Strike 2, который набрал рекордные просмотры.
Пенсионерка из Нижнего Новгорода ведет канал на Twitch с 2021 года. В шорт-листе номинации ее момент соревновался с роликами киберспортсменов и стримеров из США, Южной Кореи, Бразилии и Европы. По словам Ольги, видеоигры помогают ей отвлекаться от бытовых забот и приносят дополнительный доход к пенсии.