Визовый центр еще одной страны ЕС открылся в Минске

В Беларуси начал работать визовый центр еще одной европейской страны, пишет Office Life.
Так, с 15 декабря у белорусов появилась возможность подавать документы на визы на Кипр в визовый центр BLS International. До 5 декабря оформление этих виз осуществляло генеральное консульство Кипра в Беларуси.
Предварительная запись для подачи документов не будет требоваться в визовом центре. Стоимость дополнительной услуги подачи заявления через визовый центр составит 1,50 евро без учета НДС.
Системы подачи документов изменилась после интеграции Кипра в Шенгенскую зону. Изменения системы предусмотрены стандартами Евросоюза и Шенгенского визового кодекса.
Напомним, Кипр официально входит в Шенгенскую зону, однако на острове сохранен внутренний погранконтроль.
Известно, что кроме Беларуси, визовые центры Кипра начинают работать еще в Узбекистане и девяти российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске.
