У лесной ягоды нашли полезное для печени свойство

В эксперименте мышей в течение 80 недель кормили пищей с высоким содержанием конечных продуктов гликирования (AGEs) — вредных веществ, которые активно образуются при запекании и жарке. У крыс, дополнительно получавших экстракт черники, снижалось накопление AGEs в крови и печени, улучшались показатели обмена глюкозы и чувствительность к инсулину.