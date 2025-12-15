В Ростове прошло обучение основам цифровизации для донских министерств и ведомств

— Сегодня технологии искусственного интеллекта меняют ключевые отрасли экономики и нашу повседневную жизнь. ИИ не заменяет человека, но позволяет решать рутинные задачи, высвобождая самый ценный ресурс — время. Мы уже помогаем внедрять такие решения в здравоохранение, туризм, образование, строительство и сельское хозяйство Ростовской области. Наша цель — сделать передовые технологии доступными для каждого. Нам важно передавать свою экспертизу и делиться знаниями, развивая цифровые компетенции не только у наших клиентов, но и у всех жителей Ростовской области, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.