В Ростове прошло обучение основам цифровизации для донских министерств и ведомств

В Донской столице прошло обучающее мероприятие для руководителей министерств и ведомств региона. Оно было посвящено цифровой трансформации и возможностям искусственного интеллекта. Событие, организатором которого выступил Сбер при поддержке областного министерства цифрового развития, стало важным этапом в реализации задач цифровой трансформации, закрепленных в Стратегии развития региона до 2030 года.
Напомним, что соглашение между банком и донским правительством было заключено в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Реализация соглашения уже получила применение в различных отраслях региона, таких как медицина, образование, туризм, госуправление и подготовка кадров.
Важнейшей частью процесса ИИ-преобразований становится формирование цифровых навыков и профессиональная переподготовка кадров. Серия образовательных мероприятий, инициированных Сбером для управленцев и сотрудников государственных структур, направлена на повышение производительности труда и улучшение условий проживания населения Ростовской области.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Сегодня технологии искусственного интеллекта меняют ключевые отрасли экономики и нашу повседневную жизнь. ИИ не заменяет человека, но позволяет решать рутинные задачи, высвобождая самый ценный ресурс — время. Мы уже помогаем внедрять такие решения в здравоохранение, туризм, образование, строительство и сельское хозяйство Ростовской области. Наша цель — сделать передовые технологии доступными для каждого. Нам важно передавать свою экспертизу и делиться знаниями, развивая цифровые компетенции не только у наших клиентов, но и у всех жителей Ростовской области, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
В рамках обучающего мероприятия советник председателя банка Максим Гулевский представил возможности ИИ и продемонстрировал инструменты оптимизации рабочих процессов. Участники узнали о перспективах анализа больших данных и обработки запросов нейросетями, увидели реальные кейсы внедрения ИИ в госсекторе и бизнесе. Практику закрепили через интерактивный квиз. Обучение министров положило начало программе цифровой трансформации региона, включающей подготовку МФЦ и создание школы IT-отрасли «Школа 21» в Ростове-на-Дону.