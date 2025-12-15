Эксперты: Стресс привел к скачку спроса на энергетики среди россиян

— Энергетики в сентябре — октябре увеличили продажи в натуральном выражении на 10 процентов и на 22 процента в денежном выражении, оставшись одной из наиболее быстрорастущих категорий в сегменте безалкогольных напитков. Позитивный тренд сохраняется, несмотря на введенный с марта 2025 года запрет на реализацию энергетиков несовершеннолетним и сокращение каналов их сбыта, — уточнил эксперт.