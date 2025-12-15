Эксперты: Стресс привел к скачку спроса на энергетики среди россиян

Причинами такого роста эксперты называют высокий уровень стресса среди населения, выпуск множества новых марок — около 30 новинок появились в 2025 году, а также формирование устойчивых привычек потребления среди взрослых покупателей.
Тенденцию подтвердил и доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он сообщил, что в январе-сентябре 2025 года продажи энергетических напитков выросли на 4 процента, а средний чек увеличился на 13 процентов.
— Энергетики в сентябре — октябре увеличили продажи в натуральном выражении на 10 процентов и на 22 процента в денежном выражении, оставшись одной из наиболее быстрорастущих категорий в сегменте безалкогольных напитков. Позитивный тренд сохраняется, несмотря на введенный с марта 2025 года запрет на реализацию энергетиков несовершеннолетним и сокращение каналов их сбыта, — уточнил эксперт.
Эти показатели свидетельствуют о сохранении позитивного тренда даже после введения ограничений на распространение продукции, включая запрет на дистанционную торговлю и реализацию через автоматы. Энергетики остаются одним из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка безалкогольной продукции, подчеркивая популярность категории среди взрослой аудитории, сообщает Life.ru.
В октябре президент России Владимир Путин подписал закон, по которому отныне реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна содержать предупреждение об опасности их злоупотребления.
До этого Путин подписал закон, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Штрафы для граждан составляют от 30 до 50 тысяч рублей.