Тверской суд Москвы признал экстремистской панк-группу Pussy Riot

Вторая акция под названием «Милиционер вступает в игру» состоялась во время финального матча ЧМ-2018 по футболу между сборной Франции и Хорватии, который проходил в «Лужниках». Четверо участников Pussy Riot — Петр Верзилов, Ника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева в милицейской форме выбежали на поле, спровоцировав приостановку игры на полторы минуты. Позже группа заявила, что целью акции был призыв к освобождению политических заключенных, прекращению уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущению политической конкуренции в стране.