Автоматизация производственных процессов полезна, заявил Мишустин

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Автоматизация производственных процессов полезна, но практические навыки, работа руками дают возможность получить новый уровень владения профессией, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник посетил новый центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ «Технополис Москва». Премьер ознакомился с работой мастерских, где размещены фрезерные и токарные станки, а также заглянул в лабораторию черчения, где немного пообщался с учащимися.
«Ребята, как это знакомо. Автоматизация — это прекрасно, когда кто-то очень умный создал программу, которую несколько потом профессиональных ребят знают. Но когда руками человек учится работать, когда он осваивает и черчение, и начертательную геометрию, и потом расчеты, конечно, это другой уровень владения профессией», — отметил Мишустин.