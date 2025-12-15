Автоматизация производственных процессов полезна, заявил Мишустин

«Ребята, как это знакомо. Автоматизация — это прекрасно, когда кто-то очень умный создал программу, которую несколько потом профессиональных ребят знают. Но когда руками человек учится работать, когда он осваивает и черчение, и начертательную геометрию, и потом расчеты, конечно, это другой уровень владения профессией», — отметил Мишустин.