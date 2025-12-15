Пять мужчин вломились в дом и избили человека: все отделались «условками» и обязательными работами

По данным ведомств, в ночь на 30 ноября 2024 года в деревне Кабаково произошел инцидент, который спровоцировал конфликт по телефон между одним из подсудимых и хозяином дома. Последний, по версии обвинения, в грубой форме обратился с предложением интимного характера к сожительнице подсудимого. Желая выяснить отношения, подсудимый собрал четырех знакомых и приехал к дому потерпевшего на улице Южной, где тот проживал с супругой.