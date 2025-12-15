Пять мужчин вломились в дом и избили человека: все отделались «условками» и обязательными работами

В Кармаскалинском районе Башкирии вынесли приговор пятерым мужчина в возрасте от 28 до 42 лет, их признали виновными в целом ряде преступлений, включая незаконное проникновение в жилище, незаконное лишение свободы и угрозу убийством. Об этом сообщают прокуратура и Следственный комитет республики, а также Объединенная пресс-служба судов региона.
По данным ведомств, в ночь на 30 ноября 2024 года в деревне Кабаково произошел инцидент, который спровоцировал конфликт по телефон между одним из подсудимых и хозяином дома. Последний, по версии обвинения, в грубой форме обратился с предложением интимного характера к сожительнице подсудимого. Желая выяснить отношения, подсудимый собрал четырех знакомых и приехал к дому потерпевшего на улице Южной, где тот проживал с супругой.
Против воли проживающих злоумышленники проникли в дом, трое из них избили хозяина руками и ногами. Затем они связали ему руки, усадили на стул и стали угрожать убийством.
Трое подсудимых полностью признали вину и раскаялись, двое принесли извинения. Двое — вину в незаконном проникновении в жилище не признали.
С учетом всех обстоятельств, в том числе аморального поведения потерпевшего, Кармаскалинский межрайонный суд приговорил троих фигурантов к условным срокам лишения свободы от 3 лет 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев с испытательным сроком от 1 до 2 лет. Двоим назначено по 200 часов обязательных работ.
Кроме того, с троих осужденных в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда на общую сумму 610 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
